Asesinan a mujer tras ataque armado en clínica de Mazatlán, Sinaloa

La noche de este viernes una recepcionista perdió la vida tras resultar herida durante el ataque armado registrado al interior de una clínica ubicada a la altura del puente El Conchi, en la colonia Emiliano Zapata, en Mazatlán. Lo que generó un fuerte despliegue de autoridades y cuerpos de emergencia.

En la agresión, dos mujeres fueron alcanzadas por los disparos y trasladadas para recibir atención médica; sin embargo, una de ellas, quien laboraba como recepcionista, falleció a consecuencia de las lesiones.

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De acuerdo con los primeros reportes, al menos tres hombres, sin mediar palabra, ejecutaron la agresión y lograron escapar.

Hasta el momento se desconoce el motivo por el que los sujetos armados ingresaron al hospital en Mazatlán.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) no brindó más detalles sobre este hecho violento pero informó sobre la apertura de una carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.

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