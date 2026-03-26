“Me niego a encontrar pedazos de ella": Colectivos vuelven al Ajusco en busca de sus seres queridos

La zona del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, se ha convertido en un punto crítico de desapariciones y presunta actividad delictiva, con reportes de más de 300 personas desaparecidas desde 2017, de acuerdo con investigaciones de Azteca Noticias. Colectivos y familias señalan esta área montañosa como un lugar de peligro y han exigido mayor seguridad.

Uno de los casos más mediáticos es el de Ana Amelí García Gámez, joven senderista de 19 años desaparecida el 12 de julio de 2025 tras subir al Pico del Águila. Su familia, apoyada por madres buscadoras, ha realizado múltiples jornadas de búsqueda en la zona. El caso ha recibido atención internacional, con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En septiembre de 2025, el odontólogo Luis Óscar Ayala desapareció mientras hacía ejercicio en la zona del Pico del Águila; su vehículo fue localizado intacto en las faldas del cerro. Como estos hay otros cientos de casos.

Ante la persistencia de casos sin resolver, los colectivos retomaron las labores en este punto con una nueva jornada de búsqueda. Las actividades se realizarán de manera diaria hasta el viernes 27 de abril, con la esperanza de obtener indicios que permitan dar con el paradero de sus seres queridos.

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