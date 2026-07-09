Cayó “El Satánico” en Querétaro; decomisaron drogas, efectivo, animales y objetos para rituales

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro informó sobre la detención de Marco Antonio “N”, mejor conocido como El Satánico, uno de los objetivos prioritarios de la entidad debido a una investigación sobre delitos contra la salud y narcomenudeo.

De acuerdo a una publicación en redes sociales, la aprehensión formó parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, por lo que en el operativo participaron elementos ministeriales, policías estatales y municipales.

El cateo se llevó a cabo en la colonia Presidentes, en la capital del estado, dando como resultado que el inmueble quedara a cargo de la Fiscalía.

🚨 CATEO DE SINERGIA POR QUERÉTARO DERIVA EN LA DETENCIÓN DE “EL SATÁNICO”



La #FiscalíaQro ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Presidentes, en el municipio de Querétaro, como parte de la estrategia #SinergiaPorQuerétaro y derivado de una investigación… pic.twitter.com/4QOfQnudEp — Fiscalía General del Estado de Querétaro (@fiscaliaqro) July 9, 2026

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Decomisan drogas y animales durante cateo a “El Satánico” en Querétaro

El cateo en el municipio de Querétaro logró que las autoridades decomisaran metanfetaminas, dinero en efectivo, una máquina contadora de billetes, un DVR, identificación oficiales y armas de aire comprimido.

“También fueron localizados y asegurados diversos objetos presuntamente relacionados con las actividades desarrolladas en el inmueble”, dijeron las autoridades, refiriéndose a instrumentos en actividades de ocultismo y de rituales.

Asimismo, uno de los aspectos que más sorprendió durante el operativo fue el rescate de dos perros y cuatro loros verdes, los cuales quedaron a disposición de las autoridades competentes para garantizar su bienestar, según se informó.

¿Qué es la estrategia Sinergia en Querétaro?

La estrategia Sinergia tiene como objetivo un trabajo interinstitucional, implementado por la Fiscalía de la entidad, para combatir diversos delitos (principalmente de alto impacto) con base en inteligencia institucional y coordinación

En esta participan instituciones de los tres niveles de gobierno desde enero de 2025 y buscan fortalecer la seguridad de la entidad, agilizar las respuestas hacia la ciudadanía, así como asegurar los resultados.

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