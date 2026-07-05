Se busca a Camila Rodríguez García de 15 años; desapareció en Topilejo, Tlalpan, CDMX

¿La reconoces? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó la Alerta Amber para dar con el paradero de Camila Rodríguez García, una joven de 15 años que fue vista por última vez en la colonia San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo a su ficha de búsqueda, la joven desapareció alrededor de las 13:15 horas (tiempo local) del sábado 4 de julio y, desde entonces, se desconoce su paradero por lo que las autoridades piden ayuda para dar con su paradero.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Camila Rodriguez García, de 15 años, vista por última vez el pasado 4 de julio, en la colonia San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan. pic.twitter.com/q3yianvKS5 — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) July 4, 2026

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Ficha de búsqueda de Camila Rodríguez García, desaparecida en CDMX

Las autoridades la describen como una joven de 1.54 metros, complexión delgada y tez clara, además tiene el cabello castaño claro y ojos café claro.

Como seña particular tiene un lunar del lado derecho, entre el ojo y la nariz. Además, la última vez que fue vista llevaba una sudadera negra con franjas blancas, pantalón negro y tenis blancos.

Fichas de búsqueda con Alerta Amber activas en CDMX hasta hoy 5 de julio 2026

Autoridades de CDMX mantienen activas las siguientes fichas activas con Alerta Amber hasta este domingo:

Yureisi Maite Jiménez Mejía , de 16 años, vista por última vez el 4 de julio en la colonia Santa Loma La Palma, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM)

, de 16 años, vista por última vez el 4 de julio en la colonia Santa Loma La Palma, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) Kytzia Guadalupe Pacheco Ramírez , de 15 años, vista por última vez el 3 de julio en la colonia Santa Cruz Acalpixca, en la alcaldía Xochimilco

, de 15 años, vista por última vez el 3 de julio en la colonia Santa Cruz Acalpixca, en la alcaldía Xochimilco Alondra Yamileth Eslava Dolores , de 13 años, vista por última vez el 4 de julio en la colonia Compositores Mexicanos, en la alcaldía GAM

, de 13 años, vista por última vez el 4 de julio en la colonia Compositores Mexicanos, en la alcaldía GAM Joana Alamilla Balbuena , de 17 años, vista por última vez el 3 de julio en la colonia Valentín Gómez Farías, en la alcaldía Venustiano Carranza

, de 17 años, vista por última vez el 3 de julio en la colonia Valentín Gómez Farías, en la alcaldía Venustiano Carranza Ezequiel Barajas Anguiano, de 4 años, visto por última vez el 2 de julio en la colonia Campestre Aragón, en la alcaldía GAM

Aumentan 27% los desaparecidos en CDMX

De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en lo que va de 2026 se han reportadas 193 personas desaparecidas en la capital del país.

Esto representan un aumento del 27% respecto al mismo periodo en el año pasado; no obstante, en la CDMX han aumentado las desapariciones de mujeres.

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