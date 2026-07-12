Detuvieron en Edomex a “El Kino”, presunto operador de La Familia Michoacana y hermano de exalcaldesa morenista

Marco Antonio “N”, mejor conocido como El Kino, fue detenido en Chiapas en dos ocasiones en menos de 24 horas, de acuerdo al Reporte de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Se trata de uno de los principales generadores de violencia en el Estado de México (Edomex), ya que se le señala como presunto operador de la Familia Michoacana.

Sin embargo, también es conocido debido a que es hermano de Nancy Gómez Vargas, expresidenta municipal de Chicoloapan e integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El Kino El Kino fue detenido dos veces, según el reporte de detenciones de la SSPC (Captura de pantalla | Centro nacional de detenciones)

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Las dos detenciones de “El Kino” en menos de 24 horas

La primera se registró el viernes 10 de julio de 2026, ahí se reportó la detención de un hombre de 32 años de edad; la forma de identificarlo fue porque tiene un tatuaje de el brazo derecho que dice “familia”; mientras que la segunda fue reportada el sábado 11 de julio.

En ambas se menciona que estaba en trasladado; sin embargo, hasta ahora las autoridades no han dado más información, aunque destaca que tienen distinto alías (El Kino y El Quino), pero el mismo nombre.

Exalcaldesa de Chicoloapan se deslinda de su hermano

Tras darse a conocer la aprehensión, la expresidenta municipal de Chicoloapan publicó un video en sus redes sociales donde se deslindó de las actividades de su hermano.

Refirió que desde que fue electa en su cargo, se han generado una serie de “difamaciones y denostaciones” en su contra; son embargo, aseguró que confía en las instituciones para impartir justicia.

“Hoy estoy aquí para dejar en claro que yo soy una persona independiente, que me responsabilizo por las acciones que yo haga por mi comportamiento, por mi actuar y por las decisiones que yo tomé, no por terceras personas, así sean mis hermanos, mis familiares, mis amistades, compañeros de trabajo, mis allegados, eso está fuera de mi alcance”, puntualizó.

Otro hermano de la morenista fue arrestado en 2023

No es el primer escándalo de la familia, pues tres años atrás fue arrestado Alexis Gómez Vargas, alias El Honda, en Texcoco.

Al momento de la detención, le fueron asegurados un automóvil deportivo, un arma corta, cartuchos y aproximadamente cuatro kilógramos de marihuana.

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