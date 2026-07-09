Localizan a Justhin, Jordan y Christopher, adolescentes desaparecidos tras asistir a una fiesta de graduación en Jalisco

Justhin Enrique Torres Molina, Jordan Issac García y Christopher Sandoval Muñoz, los tres adolescentes que habían desaparecido en Guadalajara el 30 de junio, fueron encontrados con vida, confirmó la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado.

Tras nueve días desaparecidos, los adolescentes llegaron a la casa de uno de ellos en plena madrugada este jueves 9 de julio, sanos y salvos. Sin embargo en su caso todavía hay muchas interrogantes, entre ella en dónde estuvieron y si hubo personas involucradas en su desaparición.

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¿Qué se sabe de la desaparición de los adolescentes?

Los tres adolescentes desaparecieron luego de su graduación en la secundaria técnica 113 y tras asegurarle varios de sus compañeros que se irían a trabajar a la sierra. Su desaparición provocó que sus familiares realizaran manifestaciones.

Una de las primeras líneas de investigación que tenía Fiscalía de Jalisco sobre la desaparición de los jóvenes era el reclutamiento para formar parte de un grupo delictivo.

Adolescentes desaparecidos en Jalisco

El caso de estos adolescentes se suma a las investigaciones de las recientes desapariciones de jóvenes en la entidad, así como a la constante violencia y enfrentamientos entre grupos criminales.

Ante ello, padres de familia piden a las autoridades mayor seguridad en calles, escuelas, medios de transporte y hasta sitios de internet.

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