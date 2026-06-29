Ellos son Adolfo y Marco, los dos trabajadores de la CFE desaparecidos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que sus trabajadores Adolfo López Saldaña y Marco Antonio Sarmiento García se encuentran desaparecidos y por este hecho permanece en comunicación con las familias.

Los trabajadores de la CFE desaparecieron el 26 de junio tras salir a su jornada laboral en Huauchinango, Puebla. Al día siguiente, las camionetas en las que viajaban fueron encontradas en la localidad de Tlamimilolpa, de Acaxochitlán, en Hidalgo.

🚨 Buscan a dos trabajadores de #CFE desaparecidos en Hidalgo



Adolfo López Saldaña y Marco Antonio Sarmiento García fueron vistos por última vez mientras realizaban trabajos de conexión en Acaxochitlán. Su camioneta fue localizada sin los logos de la CFE. https://t.co/G1Po2kAbHi pic.twitter.com/FS5sJyYfxf — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 28, 2026

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Ambos fueron vistos por última vez sobre la autopista México-Tuxpan y aunque tanto familiares como la policía municipal de Huauchinango ya emprendieron acciones de búsqueda en los límites territoriales de Puebla con Hidalgo, todavía no logran encontrarlos.

Trabajadores de la CFE realizan bloqueos por compañeros desaparecidos

En protesta por la desaparición de los trabajadores de la CFE, sus compañeros, así como amigos realizaron un bloqueo el domingo 28 de junio en la carretera federal México-Tuxpan, a la altura de la caseta San Alejo, en Tulancingo.

El 27 de junio trabajadores de la CFE colgaron lonas con sus fotografías en puentes peatonales de Tulancingo y el bulevar Emiliano Zapata.

¿Cuáles son las descripciones de los trabajadores de la CFE desaparecidos?

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo compartió las fichas de búsqueda de los trabajadores de la CFE y en cada una de ella se detallan sus características:

Adolfo López Saldaña : Tiene 40 años, su cabello es corto y ondulado y cuenta con manchas en la piel de todo el cuerpo.

: Tiene 40 años, su cabello es corto y ondulado y cuenta con manchas en la piel de todo el cuerpo. Marco Antonio Sarmiento: Tiene 60 años, sus ojos son café claro y tiene tatuajes en ambos brazos.

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