Exigen justicia por el asesinato del activista ambiental Alex Serna en Guerrero

Manuel Alejandro Moreno Serna, activista ambiental de Zihuatanejo, Guerrero, fue localizado sin vida tras haber sido reportado como desaparecido desde el pasado 20 de junio.

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) confirmó el fallecimiento y exhortó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a realizar una investigación con la debida diligencia para esclarecer los hechos y garantizar justicia para su familia.

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El ambientalista y creador de contenido, Alex Serna, fue hallado sin vida en el municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. Su desaparición fue reportada el 20 de junio pic.twitter.com/ZGPxGQir05 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 4, 2026

¿Qué le pasó a Manuel Alejandro Moreno Serna?

Según reportes, Moreno Serna fue hallado muerto el 22 de junio entre las comunidades de Coyuquilla Norte y Arroyo Seco, en Petatlán, municipio vecino de Zihuatanejo, dentro de un tambo de plástico. El cadáver fue trasladado al Semefo, donde se encontraba como no identificado y con señas de tortura.

Hasta el momento, la Fiscalía estatal no ha confirmado oficialmente esa versión ni ha proporcionado información sobre las circunstancias del hallazgo.

Desde marzo había dado a conocer que era víctima de amenazas tras exhibir afectaciones ambientales, obras sin permisos, cambios de uso de suelo y actos de contaminación por parte de empresas.

La desaparición de Alex Serna ocurrió el mismo día en que difundió un video en redes sociales en el que denunciaba presuntas irregularidades ambientales relacionadas con una empresa deshidratadora de mango ubicada en La Saladita, municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca.

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