Alcaldesa de Tenancingo imputada por simular su secuestro; su pareja y cuñado siguen prófugos

La alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, fue imputada por el delito de simulación de secuestro luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) concluyera que el plagio denunciado el 31 de mayo de 2026 habría sido planeado por ella misma.

Al parecer, la edil de Tenancingo planeó su supuesto secuestro para justificar un presunto faltante de 40 millones de pesos en las finanzas municipales. Te contamos los detalles del caso.

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¿Qué hizo la alcaldesa de Tenancingo?

El pasado 31 de mayo, la alcaldesa de Tenancingo, municipio del Estado de México, reportó haber sido víctima de un secuestro exprés. De acuerdo con su testimonio, ella había llegado a su domicilio acompañada de su madre y su hermana y, al bajar de su coche, se acercó otro auto del que se bajó un hombre que la amenazó con una pistola y la obligó a subir al auto.

Luego de unos minutos, la edil se comunicó con su familia a través de un celular que le prestaron los captores y les pidió pagar un rescate de 40 millones de pesos, incluso, les pidió tomarlos de las arcas del Ayuntamiento.

🚨 #AlertaADN



💰🔎 La Fiscalía del Estado de México (@FiscaliaEdomex) acusó formalmente a la alcaldesa morenista de Tenancingo, Nancy Nápoles (@nannapoles), por simulación de secuestro para justificar el desfalco de 40 millones de pesos de recursos públicos pic.twitter.com/HhFOc5pkV3 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 10, 2026

Menos de una hora después, cuando la policía ya perseguía a los captores, la edil aseguró que aprovechó un descuido de los delincuentes para liberarse y escapar. Después, ella misma habló desde un camino de terracería en Tenancingo y pidió ser rescatada.

Al día siguiente la misma alcaldesa acudió a la FIscalía General de Justicia del Edomex para levantar su denuncia; sin embargo, se abrió una investigación que señaló inconsistencias en la declaración de la edil, por lo que se abrió una investigación que determinó que Nancy Nápoles Pacheco había planeado su propio secuestro.

Como parte de las investigaciones fueron detenidas tres personas en Oaxaca, quienes enfrentan cargos por simulación de secuestro y, en algunos casos, también por el delito de extorsión.

La investigación también fue turnada a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), que revisarán el presunto faltante de 40 millones de pesos detectado en la administración municipal.

¿De qué partido es la alcaldesa de Tenancingo?

Nancy Nápoles Pacheco llegó a la presidencia municipal de Tenancingo como militante de Morena. Tras hacerse públicas las acusaciones, la alcaldesa rechazó los señalamientos de la Fiscalía y aseguró que la investigación tiene un trasfondo político. La edil afirmó que colaboró con las autoridades desde que denunció su desaparición y negó haber participado en un secuestro simulado.

El proceso penal continuará conforme avancen las audiencias judiciales, mientras las autoridades mantienen la búsqueda de José Roberto “N”, y Óscar “N”, esposo y cuñado de la alcaldesa morenista que siguen prófugos.

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