Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reveló, en conferencia de prensa, que sí existía una alianza entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y una facción de Los Chapitos. Te contamos los detalles.

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¿Cómo fue la alianza entre el CJNG y Los Chapitos?

Este martes 16 de junio, en conferencia de prensa, el titular de la SSPC abundó acerca de la alianza que existía entre el cártel de las cuatro letras y Los Chapitos. De acuerdo con Harfuch, el CJNG financió y aportó sicarios para reforzar una facción de Los Chapitos que opera en el sur de Sinaloa.

Revelan alianza entre “Mencho” y facción de los “Chapitos” para apoyo financiero y armado. #Nacional https://t.co/rLfivpCggy pic.twitter.com/q6xzv5AW51 — Uno TV (@UnoNoticias) June 16, 2026

El funcionario reveló que, en su mayoría, los recursos eran proporcionados por el CJNG a Los Chapitos, pues al parecer el cártel liderado en ese momento por Nemesio Oseguera, alias El Mencho, se inclinaría al bando de Los Chapitos, en medio de la disputa interna con Los Mayos, la otra facción del Cártel de Sinaloa, con la que se disputan el poder en la región.

¿Por qué terminó la alianza entre el CJNG y Los Chapitos?

El informe ‘National Drug Threat Assessment 2025‘ publicado en mayo de 2025, la DEA señalaba que el CJNG y Los Chapitos tenían una alianza, que buscaba para aumentar el flujo de drogas hacia el norte. En su momento, Harfuch había negado esta afirmación.

Por otra parte, Harfuch aseguró que El Mencho era la conexión directa entre el CJNG y Los Chapitos, por lo que dicha alianza terminó con la muerte del líder del cártel de las cuatro letras, el pasado 22 de febrero de 2026.

“No, al momento, no tenemos ningún indicio de que esto continúe. No lo descartamos; a lo que me refiero es que no tenemos un indicio de que continúe”, concluyó.

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