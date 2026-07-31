Valeria Márquez, influencer asesinada bajo órdenes del ‘R1′ tras petición

La influencer Valeria Márquez fue asesinada por órdenes de Ramón Ángel ‘N’, alias “R1”, a petición de su hijo, quien mantenía una relación sentimental con ella, reveló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

De acuerdo con el García Harfuch, el “R1” es el mismo que ordenó y financió el asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, por lo que se le señala como el principal autor intelectual del ataque.

🚨#AlertaADN#OGH | Omar García Harfuch (@OHarfuch) informa que Ramón Ángel "N", alias "R1", vinculado con el homicidio del alcalde Carlos Manzo, fue detenido en 2012 junto con sus hermanos, pero en el 2022 fueron liberados. Actualmente se le vincula con actividades como el… pic.twitter.com/L4BXt7tvkI — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 31, 2026

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¿Qué se sabe del asesinato de la influencer Valeria Márquez?

Al dar a conocer los avances en las investigaciones sobre el caso Carlos Manzo, el jefe del Gabinete de Seguridad señaló que la célula criminal “Los R´s” está relacionada con diversos hechos violentos, entre ellos el feminicidio de Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025.

Dicha célula habría participado bajo las órdenes del “R1”, cuyo hijo Francisco ‘N’ tenía una relación con Valeria.

De acuerdo con Omar García Harfuch, Francisco ‘N’ ya había amenazado en varias ocasiones a Valeria Márquez y le pidió a su papá que cometiera el crimen.

“El hijo del ‘R1′ tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones y todo parece indicar, esto ya se va a probar que el hijo le pide a su papá que cometan el feminicidio", dijo Harfuch.

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