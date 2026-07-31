A más de un año del feminicidio de la creadora de contenido Valeria Márquez, el caso continúa generando atención pública debido a los avances en las investigaciones y los nuevos datos revelados por las autoridades.

La influencer fue asesinada al interior de su negocio en Zapopan, Jalisco, en un crimen que conmocionó al país y desató un amplio debate sobre la violencia contra las mujeres.

#OGH | 🔎 🕵️‍♂️ Omar García Harfuch (@OHarfuch), secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico), informó que el hijo de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, mantenía una relación sentimental con la influencer Valeria Márquez, víctima de feminicidio el 13 de mayo de 2025



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Hijo del “R1” pidió el asesinato de Valeria Márquez

De acuerdo con las investigaciones difundidas por autoridades y los avances dados a conocer en los últimos días, Valeria Márquez presuntamente mantenía una relación sentimental con el hijo de Ramón Ángel “N”, alias “R1”.

Omar García Harfuch, informó que el hijo del “R1” ya había amenazado en varias ocasiones a Valeria Márquez y después, pidió a su papá que cometiera el feminicidio.

La muerte de la influencer ocurrió el pasado 13 de mayo de 2025 en la estética donde trabajaba, la cual se ubicaba en Zapopan, Jalisco.

Este era el salón de Valeria Márquez

Después de 15 meses del feminicidio, el salón de belleza ubicado en Av. del Servidor Público 1262, Zapopan 45138 continúa asegurado por las autoridades de Jalisco como parte de las investigaciones.

El inmueble permanece cerrado al público y con los sellos colocados por la Fiscalía, ya que sigue siendo considerado un lugar clave para las diligencias relacionadas con el caso.

Durante este tiempo, el establecimiento ha permanecido sin actividad y conserva restricciones de acceso mientras avanza el proceso judicial. El aseguramiento del lugar donde trabajaba Valeria Márquez forma parte de una de las líneas de investigación hasta que el caso quede esclarecido.

Buscan esclarecer feminicidio de Valeria Márquez

Aunque las autoridades ya dieron a conocer una de las principales líneas de investigación y señalaron a un presunto autor intelectual, el caso de Valeria Márquez aún no está concluido.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que las investigaciones continuarán para localizar a todos los responsables, esclarecer su participación y fortalecer la carpeta de investigación con nuevos hallazgos.

Asimismo, las autoridades federales mantienen la coordinación con la Fiscalía de Jalisco para dar seguimiento al caso, el cual permanece abierto.

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