Durante la mañana de este sábado 23 de mayo, se dio a conocer que la Secretaría de Marina y la Armada de México (Semar) lograron repeler una agresión directa en la zona del Rosario en Sinaloa, lo cual derivó en la detención de hasta 13 presuntos integrantes de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Información oficial dada a conocer por medios locales y nacionales, señala que fue en medio de un operativo de patrullaje en el municipio ya referido, que en las inmediaciones de la autopista Tepic-Mazatlán, a 15 kilómetros de la caseta de cobro, los elementos de seguridad fueron atacados por un grupo civil armado.

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¿Cómo fue el operativo para detener a 13 integrantes de Los Chapitos?

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer hasta el momento, fue tras el inicio de la agresión que los elementos de seguridad tuvieron que repeler los ataques en estricto apego al marco de las leyes en nuestro país.

Se señaló que los elementos de la Marina Armada, en coordinación con el Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lograron asegurar a los 13 responsables del enfrentamiento.

¿Qué se aseguró tras el operativo en Rosario, Sinaloa?

Vale la pena señalar que las autoridades de seguridad de nuestro país lograron asegurar equipo táctico y armamento de grueso calibre entre las cuales destacan 12 armas largas, mil 940 cartuchos útiles, 96 cargadores, tres artefactos explosivos artesanales, 10 pares de placas balísticas, así como 11 chalecos tácticos.

Tanto los 13 supuestos integrantes de Los Chapitos, como el armamento y equipo táctico asegurado, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, las cuales se encargarán de determinar su situación en el país.

No se reportaron fallecidos tras enfrentamiento

Pese al enfrentamiento que se registró en la zona ya referida, es importante aclarar que no se dieron a conocer mayores detalles sobre personas que hayan resultado lesionadas derivado de este enfrentamiento.

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