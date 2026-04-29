CJNG sigue en descenso; dictan prisión preventiva a “El Jardinero”

La Fiscalía General de la República (FGR) dictó prisión preventiva en contra de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, por su posible participación en los delitos de portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

El lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) será trasladado al penal del Altiplano, en el Estado de México, desde donde llevará su proceso penal.

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El criminal compareció este miércoles, mediante videoconferencia, en una audiencia inicial desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ante la juez de control Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez.

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