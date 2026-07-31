El “R1″ ordenó y financió asesinato de Carlos Manzo: García Harfuch revela cuál habría sido el motivo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que Ramón Ángel ‘N’, alias “R1″, ordenó y financió el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, por lo que es señalado como el principal autor intelectual del ataque.

¿Por qué el “R1″ asesinó a Carlos Manzo?

El secretario de Seguridad reveló que, según testimonios y las investigaciones realizadas, el “R1″ habría ordenado el asesinato de Carlos Manzo porque “lo tomaban como una provocación”.

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¿Quiénes son “Los R’s”?

Se trata de una célula criminal que mantenía operaciones en diversos municipios de Michoacán como Apatzingán, Uruapan, Morelia, Álvaro Obregón, Huandacareo, Tacámbaro y Tzitzio, además de la zona metropolitana de Guadalajara, Valle de Juárez y otras regiones del estado de Jalisco.

🚨#AlertaADN#OGH | Omar García Harfuch (@OHarfuch) informa que Ramón Ángel "N", alias "R1", vinculado con el homicidio del alcalde Carlos Manzo, fue detenido en 2012 junto con sus hermanos, pero en el 2022 fueron liberados. Actualmente se le vincula con actividades como el… pic.twitter.com/L4BXt7tvkI — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 31, 2026

La célula criminal coordinaba actividades de narcotráfico, rutas para el trasiego de droga a Estados Unidos, homicidios y agresiones contra grupos rivales. Mantenía redes locales de apoyo con el uso de armamento de alto poder para controlar territorio.

“Los R’s” se financiaban a través del tráfico de droga, la extorsión y el cobro de piso a productores de limón y aguacate, así como de ganaderos, comerciantes, transportistas y otros sectores económicos.

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