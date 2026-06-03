Cae banda de extorsionadores en Acapulco; acosaba a trabajadores turísticos

En el puerto de Acapulco, Guerrero, autoridades federales y locales lograron la detención del líder de prestadores de servicios turísticos de la ciudad, identificado como Jesús “N”, y al menos otras 10 personas.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Capitán James Hook y Horacio Nelson, en el fraccionamiento Costa Azul del puerto de Acapulco, donde agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Ambiental local desplegaron un operativo.

La detención de Jesús “N” ocurrió aproximadamente a las 8:15 horas de este miércoles 3 de junio. Después de la detención del líder de prestadores de servicios turísticos se colocaron sellos por parte de la FGR.

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¿De qué se le acusa a Jesús “N”?

Autoridades destacaron estas acciones como parte de la lucha contra el delito de extorsión. Además, se informó que de las 11 personas detenidas, siete contaban con órdenes de aprehensión vigentes por el delito de delincuencia organizada.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, destacó que esta acción tiene como finalidad terminar con los grupos “lucran con el miedo y la violencia”.

El reporte de autoridades señala que los presuntos agresores despojaron a las personas de su patrimonio, como el restaurante “Los Panchos”, así como en zonas donde prestadores de servicios turísticos atienden a visitantes.

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la Presidenta @Claudiashein y derivado de varias denuncias anónimas, labores de inteligencia e investigación en Acapulco, Guerrero, @FGRMexico @SEMAR_mx @SSPCMexico y las autoridades del estado de Guerrero… pic.twitter.com/PFhNEfwtwa — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 3, 2026

Aseguran sustancias y objetos en detención de Jesús “N”

Computadoras

Memorias USB

Dosis de marihuana y cristal

Tres armas cortas

23 teléfonos celulares

Cartuchos de arma larga

Tres vehículos

Dinero en efectivo

Después del operativo, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal.

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