CJNG sigue activo y es altamente peligroso pese caída de “El Mencho”, asegura Harfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer que tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes alías “El Mencho”, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sigue operando en varios estados de la República Mexicana.

Durante una conferencia de prensa, García Harfuch señaló que si bien la organización criminal sufrió un importante debilitamiento en su estructura, la agrupación del narcotráfico continúa operando y representando un fuerte peligro para la ciudadanía.

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“El CJNG sigue activo en varios estados del país”, Omar García Harfuch

Fue al ser cuestionado sobre la actualidad del CJNG tras la muerte de “El Mencho”, sujeto que se presumía como el líder de la organización criminal, que García Harfuch aseguró que el grupo tiene presencia en varios estados del país, destacando que si bien con la muerte de su fundador se debilitó, actualmente representan una alta peligrosidad.

“Es un grupo que tiene presencia en varios estados (...) es un grupo muy fuerte del crimen organizado, que si bien representa con la neutralización de su líder principal un debilitamiento de la estructura, no quiere decir que el grupo haya desaparecido”, señaló el titular de la SSPC en conferencia.

Más allá de ello, se destacó que investigaciones y trabajos de inteligencia, continúan poniendo al CJNG en la cabeza de las organizaciones criminales más peligrosas y grandes que operan dentro de nuestro país.

Fiscalía General presentará informe sobre bienes asegurados tras operativo en Jalisco

Por otro lado, se confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra preparando un informe exhaustivo sobre los avances ministeriales que se han dado sobre el operativo en Jalisco que derivó en la muerte de “El Mencho”.

Informó que hasta el momento se han asegurado varios inmuebles vinculados al narcotraficante, sin embargo no emitió más detalles al respecto, pues aseguró que eso será información revelada por la misma FGR.

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