Feminicidio Miriam Peralta: Asesinan a estudiante de Derecho de la UAEMex en Chimalhuacán; esto se sabe

Miriam Peralta Valverde, una joven estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) fue víctima de feminicidio este fin de semana. Presuntamente, la joven fue atacada a golpes por su propia pareja sentimental en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México (Edomex). Estos son los detalles del caso.

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Feminicidio Chimalhuacán: ¿Qué le pasó a Miriam Peralta?

Según los reportes preliminares de las autoridades, este sábado, Miriam Peralta, estudiante de la UAEMex había visitado a su novio Francisco “N” en su domicilio ubicado en la comunidad de Santa María Nativitas, en Chimalhuacán, Edomex. No obstante, la visita terminó de manera trágica.

La Universidad Autónoma Metropolitana lamenta el fallecimi3nto (feminicidio) de la alumna Miriam Peralta Valverde, alumna de la Universidad Autónoma del Estado de México, Unidad Académica Profesional Chimalhuacán. Expresamos nuestra profunda indignación y condena ante este hecho… pic.twitter.com/XFJDkFPBMf — DRA. MERCEDES PAVON "SUPERMUELITA FIFÍ" (@GARCIPAVON) June 14, 2026

Al parecer, en algún momento, la pareja comenzó a discutir en el interior del domicilio. La discusión escaló a tal grado que Francisco “N” comenzó a golpear a la joven violentamente hasta dejarla inconsciente.

Tras lo ocurrido, Iván “N”, padre del presunto feminicida, dio aviso a la policía. Elementos de seguridad y de emergencias arribaron al domicilio en Chimalhuacán, desafortunadamente, Miriam ya no presentaba signos vitales. Su pareja la había golpeado hasta dejarla sin vida.

Tras cometer el feminicidio de la joven de 22 años, Francisco “N” se había dado a la fuga.

Autoridades buscan a Francisco “N”, presunto feminicida de la estudiante de la UAMex

Los elementos de la Dirección de Seguridad de Chimalhuacán dieron parte a la Fiscalía General de Justicia del Edomex para que iniciaran las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y dar con el paradero del presunto feminicida que se dio a la fuga.

Mientras tanto, la policía de Chimalhuacán informó que el padre de Francisco “N” permanece detenido como parte de las indagatorias.

¿Qué dijo la UAEMex tras el feminicidio de Miriam Peralta?

Tras conocer el femicidio de Miriam Peralta, estudiante de Derecho, la UAEMex emitió un comunicado, por medio del cual expresó sus condolencias a la familia de la joven, pero también exigió justicia para la estudiante.

“Su memoria permanecerá entre nosotros. Asimismo, nos sumamos a la exigencia de justicia y al esclarecimiento de los hechos, con la convicción de que la verdad y la legalidad deben prevalecer”, se lee en el comunicado que la institución académica compartió en sus redes sociales.

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