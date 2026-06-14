Oscar Javier Ortiz, estudiante de la carrera de Odontología en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), fue asesinado en un ataque armado en Puente de Ixtla, cerca de un puesto de control de seguridad, confirmó la Fiscalía del Estado. Mientras las autoridades investigan lo ocurrido la comunidad estudiantil exige justicia

Los hechos ocurrieron el sábado 6 de junio, sin embargo, hasta el día 13 la Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó que los restos encontrados en la colonia Jardines de La Herradura corresponden al joven estudiante Oscar Javier. Su cuerpo ya fue entregado a sus familiares y amigos.

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¿Qué dijo la UPAEP sobre el ataque a Oscar Javier Ortiz?

A través de un comunicado, la UPAEP mencionó que con dolor y consternación recibió la noticia del asesinato del estudiante Oscar Javier Ortiz, luego de haber sido víctima de un ataque con arma de fuego y ante ello expresaba su más profunda solidaridad con su familia, compañeros y todas las personas que padecen su partida.

Asimismo, condenó su asesinato, exigió justicia por este deplorable acto de violencia e hizo un llamado a renovar el compromiso con la construcción de una justicia y paz.

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