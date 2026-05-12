Caso Edith Guadalupe: Fiscalía revela que la joven no acudió por falsa oferta de trabajo; ya conocía a Jesús “N”

El caso de Edith Guadalupe, la joven que fue hallada sin vida en el estacionamiento de un edificio en la alcaldía Benito Juárez, dio un nuevo giro. Este lunes 12 de mayo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que descarta que la joven acudiera a una falsa oferta de trabajo el día de su desaparición y posterior feminicidio.

De acuerdo con las investigaciones, Edith Guadalupe ya conocía a Jesús “N”, vigilante del edificio ubicado en Avenida Revolución, y ambos habrían acordado previamente encontrarse en el inmueble, donde más tarde fue localizado el cuerpo de la joven de 21 años. La información cambia una de las principales líneas de investigación que había generado indignación en redes sociales y entre colectivos feministas.

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Fiscalía señala que Edith Guadalupe y Jesús “N” tenían una cita acordada

La Fiscalía de la CDMX informó que las indagatorias y los análisis de comunicaciones permitieron establecer que la reunión entre Edith Guadalupe y Jesús “N” no estaba relacionada con temas laborales, como se manejó inicialmente.

🚨 #AlertaADN



⚖️ Vincularon a proceso a Juan Jesús "N", presunto involucrado en el feminicidio de Edith Guadalupe, hallada sin vida en un edificio de la Av. Revolución; se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación pic.twitter.com/2gWYMlkLnF — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 22, 2026

Las autoridades detallaron que el presunto feminicida, Jesús “N” mantenía una comunicación previa con la víctima. Según la fiscal, Bertha Alcalde, los jóvenes habían acordado encontrarse en el edificio por motivos estrictamente personales.

Asimismo, detallaron que existen pruebas biológicas, periciales y registros que apuntan a la probable participación del vigilante del inmueble en el feminicidio de la joven. Además, señalaron que las cámaras de videovigilancia del edificio fueron desconectadas durante el lapso en el que Edith ingresó al lugar.

La fiscalía también rechazó las versiones difundidas en redes sociales sobre supuestas inconsistencias en la investigación y reiteró que no se están “fabricando culpables” en el caso.

¿Qué le pasó a Edith Guadalupe en el edificio de Avenida Revolución?

Edith Guadalupe desapareció el pasado 15 de abril tras ingresar al edificio marcado con el número 829 de Avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez. Días después, su cuerpo fue encontrado dentro del inmueble, lo que desató protestas y exigencias de justicia en la CDMX.

Según la Fiscalía, Juan Jesús “N” habría manipulado el sistema de seguridad y desconectado las cámaras entre las 16:23 y las 17:44 horas, periodo en el que ocurrió el crimen. También se reportó el hallazgo de restos biológicos y manchas de sangre en la zona de vigilancia del edificio.

Actualmente, el acusado ya fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio, mientras las autoridades continúan investigando si hubo más personas involucradas o posibles delitos adicionales relacionados con el inmueble.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares y colectivos feministas mantienen la presión sobre las autoridades capitalinas para lograr que se esclarezca completamente lo ocurrido en Avenida Revolución.

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