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Así fue como rastrearon al presunto feminicida de Yolanda Sánchez tras su desaparición en una quinta laboral

Yolanda Sánchez, de 55 años, acudió a Quinta en busca de empleo y no volvió; las autoridades estatales confirman que ya tienen pistas claras contra su feminicida.

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Por: Adriana Juárez Miranda
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