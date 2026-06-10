La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas confirmó la detención de Joseph N", presunto sospechoso del feminicidio de Makala Pendley, una mujer estadunidense cuyo cuerpo fue hallado en el municipio de Zinacantán el pasado 8 de junio.

El arresto se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas tras un operativo en el barrio Fátima, ahí fueron localizados y resguardados los siete menores de edad, hijos de Makala, quienes estaban reportados como desaparecidos.

Ahora, las autoridades chiapanecas realizan las gestiones correspondientes con la Embajada de Estados Unidos en México para trasladar el cuerpo y que la familia de Pendley se haga cargo de los niños; sin embargo, adelantaron que pedirán 100 años de condena.

Feminicidio Makala Fiscalía de Chiapas confirmó la detención del presuntos feminicida de Makala (Fiscalía Chiapas | FB)

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Joseph “N” contaba con orden de arresto en EUA

El fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, detalló que el presunto responsable cuenta con antecedentes penales y tiene una orden de arresto vigente en el estado de Alaska, en EUA.

Asimismo, detalló que ha sido detenido por asalto, robo, fraude, posesión ilegal de armas, intimidación de causar daño corporal, violación, entre otros.

Finalmente, se dio a conocer que tenía una orden de búsqueda en Indianápolis tras la desaparición de los siete menores de edad y de Makala Pendley.

“En las próximas horas se determinará su responsabilidad penal y pueda ser presentado ante la justicia. Pediremos la pena máxima de cien años para este feminicida”, puntualizó en un video.

¿Qué pasó con Makala Pendley en Chiapas?

El cuerpo de una mujer fue localizado en Chiapas y la historia causó conmoción de inmediato, poco tiempo después, las autoridades confirmaron que se trataba de Makala Marie Pendly, una mujer estadunidense de 30 años y madre de siete niños, quien estaba desaparecida desde el pasado mes de febrero.

En México se encuentra siendo investigado el caso por feminicidio, ya que el cuerpo presentaba signos de violencia, además, durante 2025 la mujer pidió ayuda a las autoridades de Yucatán por la desaparición de sus hijos tras un conflicto familiar.

Tras el deceso de Makala, el caso se viralizó en redes sociales debido a que su hermana pidió justicia ante el lamentable hecho.

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