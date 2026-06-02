Caso Michelle Itzayana: Localizan un cuerpo en Tepoztlán; podría tratarse de la estudiante de la UAEM desaparecida

La estudiante e hija de una catedrática de la UAEM había cumplido una semana desaparecida. — El caso de Michelle Itzayana Fuentes Caldetrón, la estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que fue reportada desaparecida hace una semana, podría tener un giro, luego de que las autoridades de la entidad hallaron un cuerpo sin vida en una zona de la reserva ecológica del municipio de Tepoztlán. Te contamos los detalles.

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Fiscalía de Morelos encontró un cuerpo en la reserva ecológica de Tepoztlán

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que tras la denuncia de la desaparición de la cuarta estudiante de la UAEM, en lo que va del 2026, se puso en marcha un operativo interinstitucional de búsqueda.

#FiscalíaMorelosInforma📄COMUNICADO DE PRENSA



Como parte del operativo interinstitucional de búsqueda desarrollado en los últimos días en Yautepec y municipios aledaños, la Fiscalía General del Estado de Morelos informa que hoy se encontró un cuerpo sin vida en uno de los… pic.twitter.com/KswsiByJq4 — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) June 2, 2026

Como resultado, este martes 2 de junio, las autoridades hallaron un cuerpo sin vida en uno de los polígonos de la reserva ecológica de Tepoztlán. Por lo que ya realizan las diligencias correspondientes, a fin de determinar identidad y causa de muerte.

Las autoridades señalan que la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio continúa las investigaciones del caso.

Hasta el momento, las autoridades de Morelos no han confirmado que se trate de la estudiante de la UAEM desaparecida.

¿Qué le pasó a Michelle Itzayana, estudiante de la UAEM?

El pasado 24 de mayo, la estudiante de la UAEM, de 15 años de edad, salió de su casa en Yautepec para comprar una cartulina y no regresó. Además de ser estudiante de la UAEM, la joven es hija de Yessica Calderón Segura, profesora de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI). Su desaparición detonó movilizaciones estudiantiles.

La última vez que Michelle Itzayana fue vista salió de su casa rumbo a una papelería, alrededor de las 12:50 horas. Tras perder comunicación con ella, su familia dio aviso a las autoridades de inmediato y comenzaron a movilizarse para intentar localizarla.

Desaparece cuarta estudiante de la UAEM

Morelos enfrenta una grave crisis de violencia e inseguridad que ha golpeado fuertemente a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Michelle Itzayana es la cuarta estudiante desaparecida en lo que va del año.

Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de Contaduría de 18 años, desapareció el 20 de febrero de 2026 y su cuerpo fue localizado días después.

Karol Toledo Gómez, alumna de 18 años de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, desapareció el 2 de marzo de 2026 y fue hallada sin vida en Coatetelco.

A principios de marzo, desapareció también Alondra María Stefanie Contreras Galarza, estudiante de la Facultad de Nutrición, quien afortunadamente fue hallada con vida.

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