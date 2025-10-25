¡Decomiso histórico! Defensa asegura más de una tonelada de droga en Sonora

La Secretaría de la Defensa Nacional informó este sábado 25 de octubre de 2025 que durante un operativo a través de las Comandancias de la II Región Militar y 45a Zona Militar se decomisó más de una tonelada de droga en un puesto militar de seguridad en San Luis Río Colorado en Sonora.

Decomisan más de una tonelada de droga en Sonora

Integrantes del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional que se encontraban en el Puesto Militar de Seguridad Estratégica “Cucapah” realizaron una revisión a un tractocamión procedente del Espinal con destino a Mexicali, Baja California.

Al realizar la inspección encontraron en su interior droga escondida en cajas de chile, por lo que se detuvo al conductor del vehículo y se decomisaron:

1.77 kilos de posible metanfetamina

4 kilos de probable fentanilo

5 kilos de posible goma de opio

Tanto el conductor como todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y se continuará con las investigaciones y las acciones periciales necesarias.

Ejército Mexicano y Guardia Nacional aseguran más de una tonelada de posible de droga en Sonorahttps://t.co/RMsRzdVGAq pic.twitter.com/JaoRmuQl7G — @Defensamx (@Defensamx1) October 25, 2025

Índices de inseguridad en Sonora

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ( ENSU ) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Sonora se redujo la percepción de inseguridad entre la población de más de 18 años durante el tercer trimestre de 2025.

En Nogales se redujo la percepción de inseguridad se dedujo de 45.2% a 42.7% de junio a septiembre de este año. En Ciudad Oregón disminuyó notablemente al pasar de 88 a 83.6%.

En términos nacionales, el Inegi reveló que la percepción de inseguridad en la población fue de 63%, el 68.2% de las mujeres encuestadas y el 56.7% de los hombres consideraron que vivir en su ciudad era muy inseguro. Esto representa un aumento pues en septiembre de 2024 el índice fue de 58.6%.

