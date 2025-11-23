Asesinan a Juan Carlos Mezhua, exdirigente del PRD en Veracruz; Fiscalía abre investigación

Juan Carlos Mezhua Campos, exalcalde de Zongolica y dirigente estatal del ya desaparecido PRD en Veracruz , fue asesinado este domingo en la comunidad de Piedras Blancas, en la zona serrana de dicho municipio.

Así lo confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Conocí a Juan Carlos Mezhua, ex alcalde asesinado en Zongolica.



Estuvimos juntos en el CEN del PRD de 2005 a 2008.



Igual que Manzo, se decepcionó de Morena por sus acuerdo con el crimen.



Tenía mucha presencia en el municipio y preparaba su candidatura independiente.



Terrible pic.twitter.com/k8axRvm0oW — Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) November 23, 2025

Investigación oficial y primeros pasos

De acuerdo con la FGE, las pesquisas están a cargo de la Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos, con participación de fiscales, peritos y policías ministeriales.

Hasta ahora, no se han dado a conocer líneas claras de investigación ni se han señalado responsables.

¿Cómo ocurrieron los hechos en Veracruz?

Medios locales reportan que el ataque fue directo: Mezhua Campos fue interceptado por agresores armados que viajaban en al menos dos camionetas cuando caminaba en el camino de acceso a una calera de su propiedad.

La agresión ocurrió por la mañana, alrededor de las 07:00 horas locales, según reportes policiales.

Trayectoria política de Mezhua Campos

Mezhua Campos gobernó Zongolica entre 2018 y 2021, con una coalición PAN– PRD. También fue dirigente estatal del PRD en Veracruz.

En los últimos años buscó competir como candidato independiente para la gubernatura de Veracruz y estaba trabajando en la creación de un nuevo partido político, denominado “Movimiento Independiente de Zongolica” o “Cruzada Ciudadana Alterna”.

Más allá de la política, Mezhua tenía un perfil empresarial: impulsaba proyectos como cabañas turísticas, el café “Tatiaxca” y la venta de lotes mediante su grupo “Mezcam de la Sierra”.

El asesinato de Mezhua se da en un contexto de creciente violencia política en Veracruz. No es un caso aislado en Zongolica: en diciembre de 2024 fue asesinado Benito Aguas Atlahua, diputado federal y también exalcalde de ese municipio.

