Detienen a franeleros que cobraban estacionamiento y apartaban lugares en la CDMX

La alcaldía Cuauhtémoc informó que 15 franeleros fueron detenidos y remitidos al Juzgado Cívico después de cobrar por estacionamiento en plena vía pública.

Las detenciones se realizaron en un operativo de liberación del espacio público en la colonia Doctores por parte de policías auxiliares de 'Blindar Cuauhtémoc'. El dispositivo se efectuó en la Avenida Niños Héroes, Ciudad Judicial y fue coordinado con la Subsecretaría de Control de Tránsito.

Sanción a vehículos y amonestaciones

Los elementos de Control de Tránsito sancionaron a 18 vehículos y 10 motocicletas, mientras que otras 10 fueron remitidas a un depósito vehicular, se realizaron 10 amonestaciones y se obtuvieron 6 garantías, además de tres franeleros por mal uso.

Fue a través de denuncias ciudadanas que se supo que los franeleros apartaban lugares y cobraba a los automovilistas por usar esos espacios por lo que la alcaldía Cuauhtémoc desplegó 20 elementos de seguridad.

¿Qué dice la ley contra los franeleros?

Las infracciones por impedir o estorbar en la vía pública se establece en el apartado II del Artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la CDMX , que establece que se debe respetar la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada para ello.

En caso de que obstruya el espacio público amerita la infracción tipo B. Además, el Artículo 31 indica que se sancionará con una multa equivalente de 11 a 40 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente (UMA), es decir hasta 4 mil 525 pesos. Quien incumpla con el reglamento también podrá tener como sanción un arresto de 13 a 24 horas o trabajo comunitario de 6 a 12 horas.

