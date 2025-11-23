Detienen a policías por el asesinato del estudiante de veterinaria Rodrigo Isidro Ricardéz en Tabasco

El asesinato del joven Rodrigo Isidro Ricardéz en Villahermosa, Tabasco , provocó una enorme indignación a nivel nacional, debido a que presuntamente fue atacado por policías estatales luego de haberse negado a detenerse en un retén.

Rodrigo tenía 20 años y era estudiante de veterinaria; su familia exige justicia y asegura que los policías lo asesinaron y que, además, detectaron irregularidades en la investigación.

Detienen a policías por el asesinato de Rodrigo Isidro Ricardéz

Luego de varios días, la policía de Investigación ejecutó un operativo en las mismas instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, en donde detuvieron a cuatro policías estatales, quienes habrían sido los participantes del ataque a Rodrigo.

Los elementos fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado de Tabasco para rendir su declaración, como parte del procedimiento para esclarecer el asesinato del estudiante.

¿Cómo murió Rodrigo Isidro?

Fue durante la noche del 14 de noviembre cuando Rodrigo circulaba por el circuito interior Carlos Pallicer Cámara, en Villahermosa, Tabasco, cuando presuntamente se habría negado a detenerse en un retén.

De acuerdo con las declaraciones de la familia, los agentes de policía lo habrían perseguido e incluso habrían disparado en un par de ocasiones contra el vehículo, hiriendo al estudiante .

Rodrigo siguió manejando hasta impactarse con un poste en una calle de la colonia José María Pino Suárez. La familia contó que fueron informados más de 12 horas después que su hijo había muerto.

Familia de Rodrigo exige justicia

El caso ha provocado indignación en familiares y amigos, quienes aseguran que la escena pudo ser modificada por los mismos policías. Por ejemplo, aseguran que estuvieron llamando en reiteradas ocasiones al teléfono de Rodrigo y nunca contestaron.

De igual manera, no han podido tener acceso a los videos de las cámaras de seguridad de la zona. Por esto y más, han marchado en Villahermosa para exigir a las autoridades una investigación transparente del caso, acusando la forma de actuar de la policía.

