Detienen a la “Concha” y otros 13 presuntos integrantes de célula criminal en CDMX

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), Pablo Vázquez Camacho, informó que 14 integrantes de una célula criminal dedicada al narcomenudeo , la cual operaba al oriente de la capital, fueron detenidos y entre ellos se encuentra Concepción 'N', alias "Concha", identificada como la líder.

Las detenciones se realizaron después de trabajos de investigación para la identificación y detención de generadores de violencia en la Ciudad de México. Los elementos ejecutaron cinco órdenes de cateo de manera simultánea en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac con el objetivo de que las aprehensiones se realizaran de manera exitosa.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quién es "Concha"?

De acuerdo con el secretario de Seguridad, "Concha" es presunta lideresa del grupo, encargada de decidir los puntos de venta y distribución de narcóticos y quien cuenta con antecedentes delictivos por robo.

🚨#AlertaADN



¡Golpe al crimen organizado! Detuvieron a 14 integrantes de una célula criminal dedicada al narcomenudeo que operaba al oriente de la CDMX, además se les aseguraron mil 500 dosis de droga y dos armas de fuego https://t.co/lYqpVwHe00 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 12, 2025

¿Cómo fueron las detenciones?

Dichos cateos se realizaron en domicilios identificados como centros de operación, puntos de reunión o bodegas. Los oficiales obtuvieron datos de prueba que fueron entregados al agente del Ministerio Público, quien solicitó y obtuvo de un Juez de Control los mandamientos judiciales con los que el personal de la SSC, en coordinación con la FGJ y las instancias de seguridad del Gobierno de México, realizaron cateos, donde se actuó sin uso de violencia.

El primer cateo se realizó en un departamento de una unidad habitacional en la colonia Barrio San Miguel, donde se aseguraron 200 dosis de aparente cocaína, 269 de un vegetal similar a la marihuana , nueve kilos y medio de la misma hierba a granel, dos armas de fuego con cargadores, una báscula gramera y cuatro equipos telefónicos. En el lugar se detuvo a dos hombres de 33 y 35 años de edad y a una mujer de 56 años.

El segundo cateo se realizó en un inmueble de la calle Tata Jesucristo, en la colonia Barrio San Antonio, en donde se aseguraron 41 dosis de posible metanfetamina, 50 gramos de lo que pudiera ser cocaína en piedra, 228 dosis de la misma sustancia, 50 gramos de lo que pudiera ser cocaína en piedra, 228 dosis de la misma sustancia en polvo y 10 kilogramos de aparente marihuana, también detuvieron a dos mujeres de 27 y 40 años de edad.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.