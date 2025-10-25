Aseguran 300 kilos de marihuana en Tabasco y detienen a dos hombres

Una persecución en la carretera Villahermosa-Coatzacoalcos, en Tabasco, terminó con la detención de dos hombres y el decomiso de 300 kilos de marihuana. El operativo se llevó a cabo en el kilómetro 108+500, cuando elementos de la Guardia Nacional detectaron una camioneta blanca que zigzagueaba de forma peligrosa. Al inspeccionar el vehículo, hallaron paquetes envueltos en cinta café con la hierba oculta bajo lonas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Los detenidos, de 40 y 44 años, fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal, que ya investiga el origen y destino de la droga. Este decomiso refuerza las acciones de seguridad en el sureste del país, una zona clave para el traslado de enervantes hacia el Golfo de México.

@GabSeguridadMX/X Todo inició en el kilómetro 108+500 de la autopista, donde el instinto de los agentes detectó el peligro inminente.

Narcotráfico en el sureste del país

El aseguramiento fue resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Estas instituciones fortalecen los operativos carreteros para cortar las rutas del narcotráfico en Tabasco y estados vecinos como Veracruz y Chiapas.

Datos del Gabinete de Seguridad indican que las incautaciones en carreteras del sureste aumentaron 20% durante el último año, gracias a la integración de tecnología de rastreo y la denuncia ciudadana.

Tabasco se convierte en ruta clave del narcotráfico en México

Tabasco se convirtió en un punto estratégico para el traslado de drogas debido a su conexión con puertos y fronteras naturales. Sin embargo, la presencia permanente de fuerzas federales y los patrullajes en autopistas redujeron la movilidad criminal en la región.

En operativos recientes, también se aseguraron armas, dosis de cocaína y metanfetamina, además de chalecos tácticos, debilitando a células delictivas que operan en Cunduacán y Nacajuca.

Autoridades llaman a la denuncia ciudadana

Autoridades exhortaron a los ciudadanos a reportar vehículos sospechosos a través de la línea 088 o la app de la Guardia Nacional. En 2024, el 15% de las detenciones por narcotráfico en el sureste derivaron de denuncias anónimas.

Hallan dos cuerpos de mujeres en Tabasco [VIDEO] Dos cuerpos de mujeres fueron hallados en una parada del transporte público sobre la carretera Villahermosa Frontera a la altura de la Villa Macultepec.

Además, expertos recomiendan planificar los viajes por carretera usando aplicaciones de tráfico y seguridad para evitar zonas de riesgo, especialmente en horarios nocturnos.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.