Golpe al crimen organizado; detienen a 2 integrantes de Los Tlacos tras operativo en Guerrero

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a cargo de Omar García Harfuch, dio a conocer que tras un operativo en conjunto con otras instancias de gobierno se logró la captura de dos integrantes de “Los Tlacos”, organización criminal identificada como una de las principales generadoras de violencia en Guerrero.

A través de un boletín de prensa, se señaló que estos dos sujetos son vinculados como miembros de la célula delictiva en la entidad, por lo cual tras su detención fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.

¿Cómo fue el operativo contra Los Tlacos en Guerrero?

De acuerdo con lo mencionado por la misma SSPC, fue tras seguimientos a trabajos de inteligencia e investigación que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y autoridades de locales, ejecutaron una orden de cateo en la colonia Gobernadores en Chilpancingo, Guerrero .

Las autoridades de México señalaron que fueron agentes de seguridad los que identificaron el domicilio que era utilizado para realizar actividades ilícitas, por lo cual recabaron datos de prueba suficiente para obtener la órden de cateo ante el juez de control correspondiente.

Fue así que se logró ingresar al domicilio en cuestión y se realizaron las detenciones de los dos sujetos antes señalados, los cuales formarían parte de la organización criminal conocida como Los Tlacos.

Decomisan droga y armas de fuego tras operativo en la colonia Gobernadores

Tras el cateo en este domicilio de la colonia Gobernadores, se aseguraron seis bolsas con marihuana, 37 dosis de cristal, cinco de cocaína, así como armas de fuego cortas, equipo táctico y una motocicleta con reporte de robo.

En Chilpancingo, Guerrero, elementos de la @FGEGuerrero, en coordinación con @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico y @SSPGro, realizaron un cateo y detuvieron a dos hombres relacionados con el grupo delictivo “Los Tlacos”, generador de violencia en la región.



¿Quiénes son Los Tlacos?

Vale la pena mencionar que el grupo criminal de Los Tlacos nació en 2017 como un brazo armado de la Policía Comunitaria de General Heliodoro Castillo, esto con la finalidad de asumir el rol de las autoridades municipales para enfrentar al narcotráfico en la zona.

Es importante señalar que esta organización criminal mantiene una disputa constante con La Familia Michoacana por el control de la zona de Guerrero.

