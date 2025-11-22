Detienen a extorsionador que amenazaba con quemar negocios en CDMX

Tras recibir una denuncia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX detuvieron a un hombre que extorsionaba a un comerciante con el fin de no causarle daño a su persona ni a sus bienes en la alcaldía Iztapalapa.

Detienen a extorsionador en CDMX

Según la información proporcionada por la autoridad, el hombre de 25 años exigió una fuerte cantidad de dinero a un comerciante a través de llamadas telefónicas y lo amenazó con que en caso de no entregarlo quemaría su negocio, por lo que la víctima le entregó parte de lo solicitado para evitar daños a su negocio.

Posteriormente levantó una denuncia y los policías acudieron a la avenida 5 de Mayo en la colonia Los Ángeles Apanoaya y observaron que varias personas habían detenido al hombre por lo que lo detuvieron, le leyeron sus derechos constitucionales y lo pusieron a disposición del Ministerio Público quien definirá su situación legal.

¿Cómo denunciar extorsión en CDMX?

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX puso en marcha una nueva unidad dedicada al combate a la extorsión, se trata de la Fiscalía para la Investigación del Delito de Extorsión que brinda atención las 24 horas del día de forma presencial, telefónica y en línea.

Las personas que sean víctimas del delito de extorsión pueden realizar sus denuncias a través de los siguientes canales:

Línea anónima 089 que opera las 24 horas del día

Atención presencial en la Agencia de Detenidos, en avenida Jardín 356, colonia Del Gas, Azcapotzalco.

En la plataforma digital disponible en fgjcdmx.gob.mx

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ( SESNSP ) revelaron que el delito de extorsión en la Ciudad de México ha aumentado en 280%, entre enero y julio de 2025, comparado con el mismo periodo del año anterior.

