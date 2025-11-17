Operativo para detener a ‘El Camaleón’, líder del CJNG, desata bloqueos y quema de autos en Michoacán

La mañana de este lunes 17 de noviembre se registraron bloqueos en el occidente de Michoacán , donde fuerzas federales y estatales pusieron en marcha un intenso operativo con el propósito de lograr la detención de El Camaleón, uno de los objetivos prioritarios y líder criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Dicho operativo desató una reacción violenta por parte de grupos armados que provocaron múltiples bloqueos e incendios de vehículos en al menos siete municipios del estado de Michoacán. Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Fuerte operativo para capturar a un líder del CJNG desató bloqueos y quema de autos

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán confirmó que el despliegue de grupos armados en carreteras de Michoacán se originó tras el enfrentamiento de efectivos de la Guardia Civil contra grupos armados que intentaban evitar la detención de un líder criminal, trascendió que se trata de 'El Camaleón', anteriormente integrante de Los Viagras, pero ahora es uno de los jefes de plaza del CJNG.

🚨 Bloqueos y quema de vehículos en carreteras de Michoacán



La mañana de este lunes se reportaron autobuses atravesados y unidades incendiadas en Ecuandureo, así como en las vialidades Pátzcuaro–Quiroga y la comunidad de El Correo. pic.twitter.com/4wvOpkOPQW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 17, 2025

La acción de las autoridades generó una respuesta violenta por parte de grupos armados que realizaron bloqueos con vehículos incendiados en los municipios de Zamora, Ecuandureo, Ixtlán, La Piedad, Zacapu, Tangamandapio y Numarán. Además, causaron afectaciones en las carreteras Morelia-Quiroga y en las cercanías de Pátzcuaro y Salvador Escalante.

El enfrentamiento entre grupos criminales y las fuerzas armadas dejó como saldo un militar herido y dos civiles fallecidos.

El enfrentamiento se da dos días después de la visita de García Harfuch

Esta jornada violenta se da apenas dos días después de que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch , visitara la entidad para reunirse con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, autoridades municipales, legisladores, y cámaras empresariales para revisar los ejes estratégicos y fortalecer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Con el fin de fortalecer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, instruido por la Presidenta @Claudiashein, los titulares de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, y el Lic Lázaro Cárdenas Batel, nos reunimos en Morelia con el gobernador @ARBedolla, autoridades… pic.twitter.com/hZLdRMKp8J — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 13, 2025

Igualmente, la violencia volvió a escalar en Michoacán, a menos de 24 horas de que José Antonio Cruz Medina recibiera su nombramiento como nuevo Secretario de Seguridad Pública del estado.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

