Seguridad
Nota

Operativo para detener a ‘El Camaleón’, líder del CJNG, desata bloqueos y quema de autos en Michoacán

Se reportaron quemas de vehículos y bloqueos en carreteras de Michoacán, apenas unos días después de la visita del titular de la SSPC, Omar García Harfuch.

narcobloqueos Michoacan.jpg
FIA
Actualizado el 17 noviembre 2025 17:28hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Tania Itzel Vargas

La mañana de este lunes 17 de noviembre se registraron bloqueos en el occidente de Michoacán , donde fuerzas federales y estatales pusieron en marcha un intenso operativo con el propósito de lograr la detención de El Camaleón, uno de los objetivos prioritarios y líder criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Dicho operativo desató una reacción violenta por parte de grupos armados que provocaron múltiples bloqueos e incendios de vehículos en al menos siete municipios del estado de Michoacán. Te contamos los detalles.

Fuerte operativo para capturar a un líder del CJNG desató bloqueos y quema de autos

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán confirmó que el despliegue de grupos armados en carreteras de Michoacán se originó tras el enfrentamiento de efectivos de la Guardia Civil contra grupos armados que intentaban evitar la detención de un líder criminal, trascendió que se trata de 'El Camaleón', anteriormente integrante de Los Viagras, pero ahora es uno de los jefes de plaza del CJNG.

La acción de las autoridades generó una respuesta violenta por parte de grupos armados que realizaron bloqueos con vehículos incendiados en los municipios de Zamora, Ecuandureo, Ixtlán, La Piedad, Zacapu, Tangamandapio y Numarán. Además, causaron afectaciones en las carreteras Morelia-Quiroga y en las cercanías de Pátzcuaro y Salvador Escalante.

El enfrentamiento entre grupos criminales y las fuerzas armadas dejó como saldo un militar herido y dos civiles fallecidos.

El enfrentamiento se da dos días después de la visita de García Harfuch

Esta jornada violenta se da apenas dos días después de que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch , visitara la entidad para reunirse con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, autoridades municipales, legisladores, y cámaras empresariales para revisar los ejes estratégicos y fortalecer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Igualmente, la violencia volvió a escalar en Michoacán, a menos de 24 horas de que José Antonio Cruz Medina recibiera su nombramiento como nuevo Secretario de Seguridad Pública del estado.

Michoacán
