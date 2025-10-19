Vinculan a proceso a presunto feminicida de Itzel Díaz, joven que encontraron en una cisterna

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que José Ignacio “N”, presunto feminicida de la joven Itzel Díaz , fue vinculado a proceso después de que las autoridades acreditaran su probable participación en el asesinato.

La Fiscalía de la entidad acreditó su probable participación en el delito de feminicidio en agravio de Itzel, quien fue reportada como desaparecida el 7 de octubre y después encontrada sin vida en una cisterna de un domicilio de Tepetlixpa.

#Resultados.

¿Qué dijo la Fiscalía sobre el feminicidio de Itzel Díaz?

Según la Fiscalía del Edomex, cuando la víctima se encontraba al interior del domicilio en algún momento habría sido agredida por el hombre provocándole la muerte. Posteriormente el señalado trató de ocultar su cuerpo.

Cuando se tuvo conocimiento de estos hechos, el Agente del Ministerio Público inició la investigación que permitió identificar a José “N” como posible responsable y obtuvo la orden de aprehensión que fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación.

¿Cómo fue la desaparición de Itzel Díaz?

Dos días después de su desaparición, es decir el 9 de octubre, el cuerpo de Itzel Díaz, de 23 años, fue encontrado sin signos vitales en la cisterna de la casa del joven José Ignacio “N”.

La Fiscalía del Edomex indicó que la víctima fue asesinada y posteriormente quemada. El hombre, de 26 años de edad, trató de deshacerse del cuerpo y lo arrojó a la cisterna de su casa.

¿Itzel Díaz fue engañada?

En la audiencia de José Ignacio se reveló que él y la joven eran amigos, compañeros de trabajo y en años atrás tocaron juntos en un grupo musical.

El hombre la invitó a tomar un café y después la invitó a pasar a su casa. Cuando la familia se puso en contacto con él para saber sobre el paradero de la joven, el sospechoso negó conocerla y tras la insistencia después “recordó" quien era y dijo que ayudaría a buscarla.

