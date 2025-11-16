Reportan la detención del piloto de Julión Álvarez en Honduras tras una década prófugo

Este domingo 16 de noviembre, la Policía Nacional de Honduras reportó la detención de un hombre identificado como el piloto privado del cantante Julión Álvarez , quien tenía una orden de captura desde 2014. Sin embargo, el famoso negó cualquier relación con esa persona.

La detención ocurrió en el Aeropuerto Internacional Toncontín, de Tegucigalpa, por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF). Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Así fue la detención del piloto de Julión Álvarez en Honduras

De acuerdo con un comunicado de la policía hondureña, los oficiales se encontraban haciendo un control rutinario de pasajeros en la terminal aérea. Fue entonces que dieron con el detenido que es originario de Jalisco, México y que desde el 10 de julio de 2014 tenía una orden de captura vigente emitida por autoridades mexicanas por el delito de "actos preparatorios para el tráfico de drogas".

Las autoridades hondureñas reportaron que durante la inspección al piloto de Julión Álvarez , le fueron decomisados una tableta electrónica, un teléfono móvil, 3 mil 100 dólares, 3 mil pesos mexicanos y un pasaporte a nombre de otra persona.

Las autoridades hondureñas señalaron que el detenido ya había sido arrestado el 6 de julio de 2014 en el Aeropuerto Internacional Golosón de la ciudad caribeña de La Ceiba, hoy llamado Guillermo Anderson, junto a otro piloto, tras intentar despegar una avioneta sin la autorización de la torre de control.

La detención se realizó tras la exitosa presentación de Julión Álvarez en Tegucigalpa, Honduras, este sábado 15 de noviembre.

Julión Álvarez niega cualquier relación con el piloto detenido

A través de sus redes sociales, el cantante de regional mexicano aseguró que ninguno de sus pilotos fue detenido y niega cualquier relación con la persona detenida en Tegucigalpa.

“Quiero aclarar que mi piloto José Alvarado y el copiloto Jesús Cortez, junto con parte de mi equipo de trabajo y un servidor, viajamos hace unas horas en un Learjet 31 sin ningún inconveniente y ya nos encontramos en territorio mexicano”, escribió Julión Álvarez en sus stories de Instagram.

Instagram: @lospasosdejulion Juión Álvarez niega relación con el piloto detenido en Honduras.

Por esta razón, el famoso solicita que no se dé información falsa al respecto. De hecho, a las pocas horas de compartir la información de la detención en sus cuentas oficiales de X, la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) borró la publicación.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

