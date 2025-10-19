Detienen a integrantes de “Los 300" por extorsionar bajo modalidad de montachoques en Ecatepec

Nueve presuntos integrantes del grupo criminal “Los 300" fueron detenidos en el municipio de Ecatepec, Estado de México, luego de extorsionar en la modalidad de montachoques al conductor de una empresa refresquera.

Automovilista se salva de montachoques en Avenida Central [VIDEO] Un automovilista se salvó de ser víctima de un grupo de montachoques en Avenida Central, Estado de México; los delincuentes golpearon su auto y lo amenazaron.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Extorsión a conductor de empresa refresquera

De acuerdo con la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, los señalados extorsionaron al conductor de una empresa de refrescos luego de un incidente de tipo montachoques en la colonia Olímpica Jajalpa.

El conductor de la empresa reportó que un vehículo tipo Aveo se impactó contra su unidad y le exigían 3 mil pesos para dejarlo ir. Al negarse a pagar, el responsable llamó a otros sujetos, quienes arribaron en diferentes vehículos.

¿Cómo fue la detención de los integrantes de “Los 300"?

En el operativo para apoyar al conductor efectivos del Agrupamiento de Motopatrullas, con respaldo de la Fuerza de Tarea Marina, se logró la detención de los nueve sujetos, identificados como Luis Enrique “N”, Yonathan Osvaldo “N”, Diego Alan “N”, Miguel Ángel “N”, Luis Fernando “N”, José Piedad “N”, Erick Yovani “N”, Brandon Alfredo “N” y Cristopher Alejandro “N”.

Aseguramientos tras detención de extorsionadores

Las autoridades de Ecatepec aseguraron dos vehículos —un Aveo y un Ford Focus blanco—, tres mil pesos en efectivo, documentos con notas de préstamos, además de calcomanías con emblemas de supuestas agrupaciones vinculadas a “Los 300", así como otros vehículos.

¿Quiénes son “Los 300"?

“Los 300" es un grupo que se dedica a varios delitos criminales entre ellos la extorsión y saqueo y cuyos vehículos tienen una calcomanía roja que los identifica. Operan principalmente en el municipio de Ecatepec, primera sección. En los últimos años han protagonizado riñas y despojos.

De acuerdo con los reportes, inició como una organización de transportistas, pero después se convirtió en un grupo de choque y delincuencial en el municipio.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

