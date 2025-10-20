Realizan aseguramiento histórico de combustible robado en Guanajuato

En Silao, Guanajuato, se realizó el mayor aseguramiento de combustible robado , ya que se decomisaron 1.6 millones de litros almacenados de manera ilegal en tanques y vehículos, informaron las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

De acuerdo las autoridades, el valor estimado del combustible rebasa los 30 millones de pesos y todo el combustible quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal.

En #Silao realizamos el mayor aseguramiento de hidrocarburos ilegales registrado en el estado; +1.6 millones de litros de combustibles, almacenados ilegalmente en tanques y vehículos. 🧵 pic.twitter.com/H1SEa9BHx1 — FSPE (@FSPE_Gto) October 20, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cómo se consiguió el aseguramiento de combustible?

El aseguramiento se realizó después de investigaciones tras denuncias ciudadanas y trabajo de inteligencia entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato.

Este tipo de acciones impacta de manera directa en el combate del crimen organizado , que afecta gravemente la economía y la seguridad, señalaron las Fuerzas de Seguridad de la entidad.

Decomisos en empresa de Silao

El cateo se realizó a una empresa ubicada a un costado de la carretera Silao-San Felipe. En el lugar había nueve tanques tipo cisterna, una flota de vehículos compuesta por pipas, tractocamiones y tanques de transporte. Además se decomisaron al menos 100 bombas de trasvase, despachadores y mangueras industriales.

República MX: el daño a la nación del huachicol fiscal es Incalculable [VIDEO] Las investigaciones de la FGR avanzan, exhibiendo a los hermanos Farías Laguna y a familiares de exfuncionarios de alto nivel por su presunta participación en el tráfico de combustible.

¿Qué tipo de combustible fue robado?

Se aseguraron aproximadamente 735 mil litros de diésel y 940 mil de combustóleo, que se encontraban en tanques tipo cisterna, por lo cual la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato asegura que se trata del mayor aseguramiento registrado en la historia del estado.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

