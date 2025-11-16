Golpe al crimen en Culiacán; liberan a 20 personas secuestradas y decomisan armamento y droga

En un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales en la zona sur de Culiacán, Sinaloa, se logró la liberación de 20 personas secuestradas y el aseguramiento de un considerable arsenal y droga.

Según el reporte oficial, al ingresar al inmueble ubicado en el poblado de Campo El Diez, se encontraban retenidos 17 hombres y 3 mujeres, todos adultos, quienes fueron auxiliados y trasladados para revisión médica antes de rendir su declaración ante las autoridades.

En trabajos de seguridad en Culiacán, el Grupo Interinstitucional libera a 20 personas y asegura un fusil, cargadores, municiones, presunta droga y un vehículo robado



— Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) November 16, 2025

Liberan a 20 personas retenidas; decomisan armamento y droga

El operativo en Culiacán arrancó cuando personal de inspección terrestre del ejército detectó movimientos sospechosos dentro de una vivienda, es decir, ruidos atípicos y actividad continua que no correspondía con labores cotidianas.

Al ingresar al inmueble, las autoridades se encontraron con 20 personas privadas de su libertad que fueron rescatadas y lograron el decomiso de armamento, entre el que se encontraba: un fusil AR-15, un rifle de postas, ocho cargadores, 90 cartuchos calibre 5.56 × 45 mm, un inhibidor de señal con 12 antenas, dos chalecos tácticos con placas balísticas, 18 teléfonos celulares y diversas dosis de marihuana. Además, fue asegurado un vehículo Hyundai Tucson con reporte de robo y un set de 12 “ponchallantas” usados para impedir persecuciones.

El operativo dio un fuerte golpe al crimen organizado en Culiacán

El operativo forma parte de una estrategia permanente de seguridad, donde el gobierno federal y estatal refrendan su compromiso para combatir la delincuencia organizada y proteger a la ciudadanía. En el comunicado oficial se señala que la estrategia incluye la participación ciudadana y se exhorta a denunciar de forma anónima al número 089 o reportar situaciones sospechosas al 911.

Este suceso no sólo representa un golpe importante a las actividades del crimen en Culiacán, sino también una señal de que las autoridades están reforzando su presencia y capacidad operativa en Sinaloa. La acción tiene un alto valor simbólico, pues se logró la liberación de víctimas de ilícitos graves como el secuestro y el decomiso de armamento de alto calibre y tecnología de bloqueo de señales demuestra un avance significativo en materia de seguridad.

