Ya detuvieron a tres personas por el homicidio del sacerdote Ernesto Baltazar

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que cumplimentó una tercera orden de aprehensión por el asesinato del sacerdote Ernesto Baltazar , cuyo cuerpo fue encontrado en un río de aguas negras tras desaparecer en Tultitlán.

Los elementos del Fiscalía aprehendieron a Fátima Isabel 'N' por su posible participación en el homicidio calificado en agravio del sacerdote. Con los datos de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público, la Autoridad Judicial resolvió conceder mandamiento judicial en contra de los tres presuntos implicados.

Se tiene por acreditado tanto la probable intervención, así como la conducta que los agentes activos, es decir Brandon Jonathan ‘N’, Fátima Isabel ‘N’ y María Fernanda ‘N’ desplegaron a efecto de materializar la conducta delictiva y como resultado de la misma, produjera la muerte de la víctima y el auxilio para ocultar el cuerpo -señaló la Fiscalía.

¿Qué se sabe del asesinato del sacerdote?

De acuerdo con la Fiscalía, el sacerdote Ernesto Baltazar se trasladó de su domicilio a bordo de su vehículo, al inmueble ubicado en la Unidad Habitacional Morelos, tercera sección, perteneciente al municipio de Tultitlán en compañía de Fátima Isabel 'N', persona con quien la víctima tenía una relación de confianza.

En la casa de Fátima ya se encontraba Brandon Jonathan 'N' consumiendo bebidas alcohólicas, y el sacerdote convivió con ellos por varias horas. En algún momento el hombre bajo la influencia de los estupefacientes agredió al párroco con un objeto, provocándole la muerte

Implicadas en el asesinato

Tras la muerte del sacerdote arribó al domicilio María Fernanda 'N', pareja sentimental de Brandon Jonathan 'N' y tanto ella como Fátima lo ayudaron a ocultar el cuerpo del sacerdote. A la víctima la envolvieron en cobijas y bolsas que amarraron a un sillón que después abandonaron en un río de aguas negras.

