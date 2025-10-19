Asesinan a balazos a un hombre en pleno cajero automático, en Peralvillo, CDMX

Aproximadamente a las 11 de la noche, dos personas asesinaron a un hombre a balazos al interior de una sucursal bancaria en la colonia Peralvillo , en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

El incidente ocurrió en la zona de los cajeros automáticos y las detonaciones activaron la alarma del banco, que avisó a las autoridades. Cuando llegaron, el cuerpo de la persona se encontraba en la entrada y ya no contaba con signos vitales.

Asesinan a hombre en banco sobre calzada de Guadalupe

La sucursal se encuentra sobre calzada de Guadalupe , esquina con la calle Beethoven, en donde la víctima de 32 años perdió la vida tras recibir varios disparos en diferentes partes del cuerpo, algunos de ellos en la cara. En la zona se encontraron al menos 10 cartuchos de bala.

Según la tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se trató de un ataque directo; cuando los oficiales llegaron solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia y del servicio forense para retirar el cuerpo.

La persona asesinada contaba con antecedentes delictivos por posesión de droga; por otro lado, los atacantes huyeron del lugar en un vehículo motorizado color negro con verde. Ya comenzaron las investigaciones para dar con ellos, con el apoyo del Centro de Comando y Control (C2).

#CDMX | Un hombre fue privado de la vida al recibir varios impactos de arma de fuego al interior de una sucursal bancaria.



Sucedió en Calzada de Guadalupe en la alcaldía Cuauhtémoc.



📹 | @Fher_Torito pic.twitter.com/IiSYG5zWrz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 19, 2025

Inseguridad en la alcaldía Cuauhtémoc

A pesar de que la inseguridad en la Ciudad de México (CDMX) ha ido en aumento en los últimos meses, la alcaldía Cuauhtémoc ha sido una en las que menos actos delictivos se han registrado en comparación a otras como Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa.

De hecho, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, es el 53.4% de la población en la alcaldía Cuauhtémoc la que se siente insegura en la calle.

