Asesinan al creador de contenido “El Jerry” en Culiacán, Sinaloa

La tarde del domingo 16 de noviembre, Gerardo “N”, conocido en redes como El Jerry, fue asesinado a balazos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa , junto con su acompañante Gustavo “N”.

El ataque ocurrió alrededor de las 17:00 horas mientras ambos circulaban en una camioneta GMC Sierra gris sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en la zona Tres Ríos, una de las más concurridas de la capital sinaloense.

Matan a balazos a influencer "El Jerry" en Culiacán; suman 9 casos



El influencer conocido como "El Jerry", de 25 años de edad, fue asesinado a balazos la tarde de este domingo en el sector Tres Ríos, en #Culiacán, #Sinaloa, con lo que suman nueve figuras de redes sociales… pic.twitter.com/MpBWLRE5Xw — Nación Norteña (@NacionNortena) November 17, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Móvil del asesinato de "El Jerry"

Según los primeros reportes, al menos cuatro personas armadas a bordo de un vehículo Jetta interceptaron la camioneta y abrieron fuego. La camioneta quedó encendida con las luces y la palanca de cambios en “drive” cuando las autoridades llegaron al lugar.

Testigos alertaron al número de emergencias 911 tras escuchar detonaciones de armas largas, mientras decenas de personas buscaban refugio en una plaza cercana.

Respuesta de las autoridades

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y policía estatal llegaron minutos después del ataque. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que ambos ocupantes ya no contaban con signos vitales.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) se encargó de las primeras diligencias, asegurando decenas de casquillos de distintos calibres en el lugar.

Asesinan a otro creador de contenido en Sinaloa [VIDEO] Adal Peña fue hallado muerto cerca de un salín de eventos en la avenida Rotarismo dentro del Desarrollo Urbano de Tres Ríos en Jalisco.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el vínculo familiar entre Gerardo y Gustavo, aunque ambos compartían uno de sus apellidos.

¿Quién era “El Jerry”?

Gerardo “N” tenía 25 años y era activo en TikTok , con más de 11 mil seguidores, y en Instagram, con cerca de siete mil. Compartía contenidos de su vida cotidiana, mostrando autos y ropa de marca, además de mensajes de estilo reflexivo y lujos.

También se desempeñaba como comerciante de legumbres, un aspecto menos visible de su actividad.

Minutos antes del ataque, El Jerry publicó un par de historias en Instagram desde la camioneta en la que fue asesinado, mientras bebía junto a Gustavo en un autolavado.

Aumenta la violencia en Sinaloa

El homicidio de El Jerry se suma a una serie de asesinatos de influencers en Sinaloa vinculados con la violencia entre facciones del Cártel de Sinaloa , principalmente Los Chapitos y Los Mayos.

Desde 2024, al menos nueve creadores de contenido han sido asesinados en la región tras aparecer en narcovolantes que los señalaban como colaboradores de grupos criminales. Entre las víctimas destacan Camilo Ochoa, Leovardo Aispuro Gordo Peruci y Gael Castro Gail Castro.

Las investigaciones sobre el caso de El Jerry continúan a cargo de la FGE, mientras se buscan indicios que permitan esclarecer los motivos del ataque y la posible relación de las víctimas con actividades delictivas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.