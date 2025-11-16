Ataque armado en plena carrera de caballos deja muertos y heridos en Chihuahua

Al menos siete personas murieron y cuatro resultaron lesionadas en una carrera de caballos en el carril Santa Teresa, en Parral, Chihuahua , luego de una balacera durante la tarde del sábado.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado disparó contra Benito M, alias "El 084", líder criminal en la región, así como sus acompañantes. El ataque habría sido por la disputa para obtener el control de lo límites del municipio.

¿Cómo fue el ataque en la carrera de caballos?

La carrera se estaba transmitiendo en vivo cuando una ráfaga de disparos hicieron que las personas se arrojaran al piso. En el video se pueden escuchar los gritos de desesperación, así como las múltiples detonaciones de armas de fuego. El ataque se habría efectuado cuando "El 084" consumía cerveza a bordo de su vehículo, quien se encontraba otras personas

Bloqueos en la carretera Parral-Jiménez

Después de la balacera, se reportaron bloqueos con vehículos incendiados, por lo que decenas de automovilistas quedaron varados en los kilómetros 3 y 4 de la carretera.

