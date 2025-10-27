Omar García Harfuch busca reforzar la seguridad para los limoneros; viajará a Michoacán

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que reforzará la seguridad en el estado de Michoacán para proteger a los productores de limón de la región de las extorsiones del crimen organizado.

Desde hace años los limoneros han denunciado graves problemas de inseguridad y extorsión, al grado de que uno de sus líderes, Bernardo Bravo, fue asesinado hace unos días, por lo que las autoridades hen puesto su atención en la entidad.

Harfuch anuncia que viajará a Michoacán

Luego de su comparecencia ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Harfuch informó que viajará a Michoacán para reunirse con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en donde también estará el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

El objetivo de la reunión será analizar la problemática de inseguridad que vive el estado, así como compartir los avances de la investigación por el homicidio de Bernardo Bravo.

“Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, mañana voy a estar, su servidor y el general secretario, el general Trevilla, vamos a estar en Michoacán con el gobernador y otras personas, específicamente, para ver el tema de extorsión de limón”, declaró.

De igual manera, Harfuch señaló que han logrado varias detenciones respecto a este delito, aunque también deberán analizar el tema de los grupos de autodefensas, como el autollamado “Ejército Purépecha de Libertad Michoacana”, ya que, asegura, existen algunos de ellos ligados a grupos criminales.

