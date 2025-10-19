Detienen a autor intelectual y 5 cómplices tras ataque a policías en Acapulco

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que hay seis detenidos tras el ataque a miembros de la policía en Acapulco , Guerrero, que dejó tres elementos heridos y un delincuente muerto.

El jefe del Gabinete de Seguridad mencionó que entre los detenidos se encuentra Antonio “N”, autor intelectual del ataque. Además se aseguraron armas y drogas.

Tras la agresión contra agentes de @SSPCMexico en Acapulco, donde tres compañeros resultaron lesionados y un delincuente perdió la vida, se realizaron operativos coordinados con @GabSeguridadMX, @Gob_Guerrero, @Fiscalia_Mor y @sspc_Morelos.

¿Cómo fue el ataque a los policías de Acapulco?

La agresión contra los policías ocurrió el 18 de octubre cuando agentes de la SSPC realizaban recorridos de seguridad en colonias de Acapulco . Al percatarse del ataque la agresión fue repelida conforme a los protocolos de actuación.

Tras el enfrentamiento tres hombres resultaron heridos, por lo que fueron trasladados a un hospital cercano, donde recibieron atención médica y se reportan estables.

Un agresor fue detenido en el lugar y trasladado a un hospital, mientras que otro perdió la vida. En tanto, se desplegó un operativo para detener a los demás involucrados.

¿Cómo fueron las detenciones?

Las detenciones se realizaron en una acción coordinada de elementos de la SSPC con miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y la policía estatal de Guerrero.

