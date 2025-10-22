Estrategia de seguridad en México “va por el camino correcto": afirma Harfuch a senadores

Omar García Harfuch , secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), compareció este miércoles 22 de octubre ante el pleno de la Cámara de Senadores de México para dar cuenta del avance de la Estrategia Nacional de Seguridad. El funcionario afirmó que las cifras están contribuyendo a debilitar al crimen organizado, aunque reconoció que “los delitos no han desaparecido”.

A pesar de los retos persistentes, García Harfuch sostuvo que la ruta es la correcta y que se trata de resultados “medibles y significativos”.

Harfuch presentó resultados de la estrategia de seguridad en el Senado

En entrevista previa a su comparecencia comparecencia ante el Senado, Omar García Harfuch, titular de la SSPC, explicó que se está trabajando de manera coordinada entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, con los estados, para optimizar los operativos contra estructuras criminales.

El funcionario también puntualizó logros concretos: “Hay 27 homicidios menos diarios, hay un 32 % menos homicidios, se han asegurado armas y laboratorios, y cada día trabajamos con las entidades federativas para presentar detenidos”, declaró.

Asimismo, Harfuch recordó que las investigaciones comenzaron en marzo, con aseguramientos históricos de millones de litros de diésel, en temas de la lucha contra el robo de combustible en el país.

Michoacán vive una semana violenta

En los últimos días, el estado de Michoacán sufrió una marcada escalada de violencia. Tan solo este martes 21 de octubre, fue asesinado Víctor Daniel Velázquez, subsecretario de Seguridad del municipio de Indaparapeo, mientras circulaba en su vehículo particular sobre la carretera Morelia-Queréndaro. El asesinato ocurrió apenas un día después de la muerte del líder limonero Bernardo Bravo , quien fue encontrado con signos de violencia en la carretera Apatzingán–Presa del Rosario.

Al respecto, el secretario Harfuch resaltó que, aunque los delitos no han desaparecido y hechos violentos continúan ocurriendo en distintos estados, los resultados de la estrategia son medibles y significativos.

“Nosotros vamos a avanzar cada año la pacificación del país y este año, es el primer año de la administración, estamos con saldo mucho a favor de lo que comenzamos”, aseguró.