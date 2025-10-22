Alumno asesina a su maestra Fabiola Ortiz en Oaxaca; lo que se sabe del caso

El asesinato de la maestra Fabiola Ortiz Medina en Oaxaca ha conmocionado a México. Una docente que simplemente estaba haciendo su trabajo y que fue atacada a balazos por uno de sus estudiantes frente al Colegio de Bachilleres 6, en el municipio de Putla Villa.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el motivo del ataque fue un descuerdo por una mala calificación. Algo que podría parecer tan simple, pero que sería el motivo por el que un estudiante asesinó a su maestra; un caso que refleja el aumento desmedido que ha tenido la violencia en nuestro país.

Lo que se sabe del asesinato de la maestra Fabiola Ortiz

La docente fue atacada durante el día, cuando llegaba al colegio, aproximadamente a las 15:00 horas. Ella salía de su auto y en ese momento fue interceptada por un joven que le disparó en varias ocasiones.

La víctima fue trasladada al hospital, pero no sobrevivió. Por otro lado, el asesino escapó, aprovechando el ajetreo que provocaron las detonaciones del arma. Las autoridades acordonaron la zona y abrieron una carpeta de investigación con protocolo de feminicidio.

El fiscal del Estado, José Bernardo Rodríguez, informó que la investigación por el asesinato se encuentra muy avanzada y aseguró que el asesino fue un estudiante y que su principal línea tiene que ver con el tema de una calificación.

Al mismo tiempo, alumnos y vecinos del municipio despidieron a la profesora con un homenaje, mientras los compañeros docentes piden justicia. “Faltará una maestra, una mujer, pero sobre todo, una madre le hará falta a sus hijas”, escribió la directora del colegio, Verónica Hernández, en un mensaje de despedida.