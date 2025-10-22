Reportan detención de Iván García, exsecretario del ayuntamiento de Teapa, Tabasco, vinculado con “La Barredora”

Elementos de la Policía Estatal, en conjunto con la Fiscalía General del Estado de Tabasco y la Fuerza Interistitucional de Reacción Táctica (FIRT) detuvieron al exsecretario del ayuntamiento de Teapa, Iván García Sánchez, quien es señalado por narcos con el narcotráfico .

El exfuncionario fue arrestado en su domicilio, ubicado en Teapa, Tabasco, en un operativo que se realizó durante la madrugada. Destaca que Iván García estuvo a cargo mientras la morenista Alma Espadas se desempeñó como Alcalde.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Quién es Iván García? secretario acusado por tener nexos con La Barredora

Las investigaciones de la Fiscalía señalan que Iván García tendría nexos con la delincuencia organizada y habría facilitado sus acciones ilícitas mientras se desempeñó como secretario del ayuntamiento de Teapa, en Tabasco.

Específicamente, García es ligado como el grupo de “ La Barredora ”, que es una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que comenzó a operar en el estado de Tabasco desde, aproximadamente, el 2019.

Las autoridades de Tabasco no han dado más detalles sobre la detención del exsecretario de ayuntamiento, sin embargo, destaca que el grupo de La Barreadora ha sido señalado por delitos de extorsión, asesinato, secuestro y robo de hidrocarburos.