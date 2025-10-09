inklusion.png Sitio accesible
Seguridad
Nota

Detienen a el “Llanero”, extorsionador de limoneros en Tierra Caliente

“Llanero” es un delincuente de origen colombiano y se encargaba de entrenar a extranjeros para cometer delitos en México; varias fuerzas de gobierno participaron en el operativo.

extorsionador_limoneros_michoacan.jpg
@SSeguridad_Mich/X
1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la detención de Jhon Mario “N”, extorsionador de limoneros en Apatzingán y Tierra Caliente, tras un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.

John Mario, “Llanero”, además de estar relacionado con el cobro de extorsiones, se encargaba de reclutar y entrenar a integrantes de una célula delictiva

¿Cómo fue la detención de el “Llanero”?

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que el “Llanero” es un objetivo delincuencial de origen colombiano, que también se encargaba del adiestramiento de extranjeros para realizar actos delictivos y elaborar artefactos explosivos improvisados.

CDMX
