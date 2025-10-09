Detienen a el “Llanero”, extorsionador de limoneros en Tierra Caliente

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la detención de Jhon Mario “N”, extorsionador de limoneros en Apatzingán y Tierra Caliente, tras un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.

John Mario, “Llanero”, además de estar relacionado con el cobro de extorsiones, se encargaba de reclutar y entrenar a integrantes de una célula delictiva

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, elementos de, @Defensamx1, @SSPCMexico ,@GN_MEXICO_, @FGRMexico,@SSeguridad_Mich y @FiscaliaMich detuvieron en Michoacán a Jhon Mario “N”, alias “Llanero”, relacionado con el cobro de extorsiones al sector limonero en… pic.twitter.com/IFAs5BnGAt — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 9, 2025

¿Cómo fue la detención de el “Llanero”?

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que el “Llanero” es un objetivo delincuencial de origen colombiano, que también se encargaba del adiestramiento de extranjeros para realizar actos delictivos y elaborar artefactos explosivos improvisados.

Detuvimos en Buenavista a un objetivo delincuencial de origen colombiano, presuntamente relacionado en la extorsión a limoneros, el reclutamiento y adiestramiento de extranjeros para realizar actos delictivos y en la elaboración de artefactos explosivos improvisados. pic.twitter.com/5SzMKDZ3PG — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) October 9, 2025

