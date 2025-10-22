Detienen a seis integrantes de célula criminal vinculada a Los Chapitos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que seis integrantes de una célula delictiva vinculada con homicidios en Sinaloa fueron detenidos. El grupo criminal estaría relacionado con Los Chapitos .

Algunos de estos hombres, considerados como generadores de violencia, ya habían sido detenidos en diciembre, pero fueron liberados, sin embargo, ya fueron capturados nuevamente.

🚨#AlertaADN#OGH | Detienen a seis hombres integrantes de una célula criminal que operaba en Culiacán, Sinaloa. Un hombre murió al enfrentarse con los agentes federales https://t.co/61dXqzionk — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 22, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Generadores de violencia en Culiacán

De acuerdo con Omar García Harfuch , la detención se llevó a cabo después de una operación estratégica por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Entre los detenidos están José Manuel “N” (“Mono Canelo”) y Juan Carlos “N” (“Chango”), generadores de violencia que ya habían sido detenidos pero posteriormente liberados. El líder de la célula Luis Ezequiel “N” ( El Morral) perdió la vida al atacar a los elementos de seguridad.

¿Cómo fue la detención en Sinaloa?

En un comunicado, la SSPC detalló que luego de trabajos de inteligencia e investigación se informó que había personas armadas en las inmediaciones de la zona Desarrollo Urbano Tres Ríos, sobre el Boulevard Alfonso Zaragoza, en Culiacán.

Ante ello, agentes de seguridad se desplegaron y al llegar al lugar fueron agredidos por disparos. El ataque fue repelido y el líder de la célula Luis Ezequiel “N”, alias El Morral murió.

En #Sinaloa, se detuvo a seis generadores de violencia. https://t.co/ktXcRtQBHt pic.twitter.com/xTnWHU0q1v — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 22, 2025

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

