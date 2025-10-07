Van más de 34 mil detenciones, 283 toneladas de droga asegurada y más de mil 500 narcolaboratorios destruidos

En un operativo coordinado el 4 de octubre de 2025 en Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), autoridades federales capturaron a Nelson Arturo “N”, alias “Nelson”, considerado operador clave del Tren de Aragua en el país. La acción, liderada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, derivó en un golpe importante a la estructura criminal transnacional.

El detenido enfrenta cargos por feminicidio, trata de personas, homicidio y extorsión, además de mantener vínculos con delitos en Puebla, Morelos, Edomex y diversas alcaldías capitalinas. Junto a él, fueron asegurados dos cómplices, armamento y documentación relacionada con operaciones ilícitas.

Aseguramientos masivos de drogas y armas

Durante el último año, las fuerzas federales aseguraron 283 toneladas de droga y destruyeron mil 564 narcolaboratorios en 22 estados.

Asimismo, se incautaron más de 17 mil 200 armas de fuego, lo que limitó la capacidad operativa de grupos criminales. Omar García Harfuch destacó que los decomisos previenen enfrentamientos y salvan vidas. Programas como la entrega voluntaria de armas también incentivaron la paz comunitaria en distintos estados.

Reducción general de delitos de alto impacto

En el último año se registró la detención de 34 mil 690 personas por delitos de alto impacto, lo que contribuyó a una reducción nacional del 46% en este tipo de crímenes. Entre los delitos que más disminuyeron están:



El robo de vehículos con violencia, con una baja del 48%

El robo a transportistas, con un descenso del 55%

Omar García Harfuch aseguró que septiembre de 2025 presenta el nivel más bajo de homicidios dolosos en una década, resultado de la estrategia basada en inteligencia, prevención, procuración de justicia y reconstrucción del tejido social. Las cifras del SESNSP confirman una tendencia a la baja sostenida en entidades históricamente violentas como Sonora, Baja California y Guerrero.

Combate al robo de hidrocarburos

Autoridades capturaron en Guerrero a Roque Miguel “N”, alias “El Oso”, integrante del Cártel Independiente de Acapulco, con armas, drogas y un carro asegurado. En otros operativos, se detuvo a cinco extranjeros con mil 980 litros de combustible y 1.6 toneladas de cocaína.

En total, 780 mil litros de hidrocarburos robados fueron recuperados en operativos en San Luis Potosí, Querétaro, Tabasco y Yucatán. Omar García Harfuch subrayó que estas acciones protegen recursos energéticos nacionales y evitan que el crimen organizado se financie mediante el huachicoleo.

Incrementan denuncias y participación ciudadana

Las denuncias a la línea 089 aumentaron un 85%, con más de 59 mil llamadas atendidas en los últimos meses. Este incremento refleja una mayor confianza ciudadana en las autoridades. Desde julio, la estrategia contra la extorsión permitió 386 detenciones por este delito.

Omar García Harfuch reiteró su importancia para así fortalecer la inteligencia operativa. Las autoridades recomiendan no compartir datos personales ante llamadas sospechosas y reportarlas de inmediato al 089 o 911.

