Asesinan a Bernardo Bravo, líder limonero que denunció extorsiones del crimen organizado en Michoacán

El campo michoacano vuelve a teñirse de violencia, luego de que este lunes 20 de octubre fue asesinado Bernardo Bravo, reconocido líder limonero y presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán , en la comunidad de Los Tepetates, Michoacán.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), su cuerpo fue localizado dentro de su vehículo, a un costado de la carretera que conecta con el Estado de México (Edomex).

Las autoridades confirmaron que se trata de un homicidio y abrieron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Llevamos a cabo actos de investigación por el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la asociación de citricultores del Valle de #Apatzingán. pic.twitter.com/65QUYOxZKk — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) October 20, 2025

Bravo denunció extorsiones a productores

Bernardo Bravo era una de las voces más activas en la defensa de los productores de limón de la región, quienes desde hace años enfrentan extorsiones por parte de grupos criminales.

En múltiples publicaciones en redes sociales, Bravo denunció la operación de una red de cobro de “cuotas” a los agricultores y transportistas, situación que ha golpeado la economía local y provocado el aumento del precio del cítrico en el mercado nacional.

Información en desarrollo...

